Delio Rossi: “Ho portato io Gattuso in Italia. Oggi è tatticamente aggiornato”

Delio Rossi ha parlato a Radio Laziale della Lazio e del suo rapporto con Gennaro Gattuso: fu l’ex tecnico ai tempi della Salernitana a riportare Rino in Italia dopo l’avventura in Scozia con i Rangers: questa la sua ultima intervista.

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Le parole di Delio Rossi nell’intervista su Gennaro Gattuso

“Quando è arrivato Gattuso tutti pensavano che non fosse consono. Io l’ho portato in Italia e l’ho allenato. Ha una grande sensibilità calcistica e soprattutto ha grande orgoglio. Ero convinto potesse fare bene. Gattuso ha trasformato la negatività in positività. C’era tanto scetticismo nei suoi confronti e nei confronti dei suoi giocatori. Lui gli è entrato nella testa e li ha spinti a dimostrare che sono del livello Lazio, senza piangersi addosso. Ha cercato dei nemici e contro di questi ha coalizzato la squadra. Poi c’è la condizione atletica, fondamentale per praticare quel tipo di gioco”.

Rossi sulla carriera di Rino

“Conoscendo Gattuso so che i rovesci negativi con Italia, Milan e Napoli lo hanno spinto a migliorarsi, rimettendosi in discussione. Si è aggiornato tatticamente. Il calcio oggi va negli uno contro uno e sui duelli. Anche per questa è fondamentale la preparazione atletica”.

Rossi sulla rosa della Lazio

“Figurine alla mano, senza allenatore la Lazio vale dal sesto all’ottavo posto come qualità dei giocatori. Poi però si va in campo. Io sono convinto che la Lazio lotterà per la Champions. Non credo che lotterà per lo Scudetto. Ci sono degli atteggiamenti che ti fanno capire se un gruppo è squadra. Il Napoli non ha queste caratteristiche. Se hai queste componenti riesci a compensare alcune mancanze qualitative”

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