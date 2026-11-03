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Delio Rossi: “Non so se la Champions, ma la Lazio andrà sicuro in Europa”

Published

1 ora ago

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Delio Rossi intervista Lazio Europa

Ai taccuini de Il Corriere della Sera ha parlato Delio Rossi, ex allenatore della Lazio dal 2005 al 2009. Il tecnico ha espresso il suo pensiero sul percorso della squadra di Gattuso, ora prima da sola in classifica, e sull’obiettivo in campionato. Di seguito le sue parole.

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Le parole di Delio Rossi nell’intervista sulla Lazio

“La squadra sta andando oltre ogni più rosea aspettativa. Per gioco, momento, capacità di affrontare le difficoltà in campo e anche considerando quelli che per ora sono i limiti delle altre, direi che la Lazio ha buone possibilità di arrivare intorno a quota 70. Non è detto che riesca a qualificarsi per la Champions, ma un posto in Europa secondo me lo conquisterà sicuramente.

A inizio stagione pensavo che la squadra sarebbe arrivata fra il sesto e l’ottavo posto, ora può ambire a posizioni più nobili. Ora non devono pensare di vincere le varie partite in automatico. Come si è visto col Cagliari, se cala il rendimento, vincere non è affatto scontato. Quindi devono tutti giocare le prossime partite come hanno giocato quelle finora affrontate”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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