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INTERVISTE

Delio Rossi: “Il Napoli deve capire cosa fare con Allegri”

Published

49 minuti ago

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Delio Rossi intervista Napoli Lazio

L’ex tecnico della Lazio, Delio Rossi, ha rilasciato un’intervista a Radio Tutto Napoli: ecco cosa ha detto sulla sfida tra i partenopei e i biancocelesti.

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Le parole di Delio Rossi nell’intervista su Napoli Lazio

Secondo me la società deve fare la propria parte ed essere molto chiara, sia con l’allenatore sia con i calciatori. Se De Laurentiis ha fiducia in Allegri, deve tenerlo indipendentemente dal risultato contro la Lazio. Se invece non ha più fiducia, allora deve mandarlo via stasera. Non ha senso aspettare una singola partita per prendere una decisione del genere. La società deve sapere quale strada vuole seguire e deve comunicarlo chiaramente anche ai giocatori e all’esterno”.

Delio Rossi sul ritiro del Napoli

“Il ritiro, di per sé, non serve a nulla se non vengono risolti gli altri problemi. Un giorno in più o in meno non cambia la situazione. Spesso queste decisioni vengono prese soprattutto per dare un segnale all’esterno, per dimostrare che si sta cercando di fare qualcosa. Può essere utile soltanto se diventa un’occasione per confrontarsi davvero”. La condizione fisica non puoi migliorarla in tre giorni. Per questo io interverrei su un altro aspetto: chiuderei tutti dentro lo spogliatoio e cercherei di capire quale sia il problema. Bisogna parlarsi chiaramente. Se il problema si può risolvere, lo si risolve. Se invece il problema sono io, allora me ne vado. Non posso fare una guerra senza avere i soldati dalla mia parte”

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