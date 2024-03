Delio Rossi: "Lazio squadra piatta, fa il compitino senza reazioni"

Tempo di lettura: < 1 minuto

DELIO ROSSI LAZIO - L'ex tecnico biancoceleste, Delio Rossi, ha analizzato il periodo vissuto dalla Lazio, tra il caso Di Bello e l'appuntamento di Champions contro il Bayern Monaco.

Delio Rossi: "La Lazio meglio in Champions che in Serie A"

Queste le parole di Delio Rossi a TMW Radio: "Di Bello? Se un arbitro non è bravo va fermato e basta, non esiste che lo mandi a riabilitarsi in Serie B perché questo significa che consideriamo la Serie B una serie minore. Io faccio l'allenatore e se retrocedo tutti gli anni non trovo panchina, così dovrebbe essere per gli arbitri".

Sulla Lazio

"Ho la sensazione che sia una squadra piatta. Fa bene il compitino ma senza reazioni. Non bisogna chiedersi di chi è la colpa, ma trovare la soluzione al problema. Forse ha semplicemente bisogno di un cambiamento che sia anche soltanto un cambio di orario dell'allenamento, cioè fargli fare qualcosa di diverso".

Sulle energie tolte dalla Champions

"La Champions per i giocatori è il top e questo spiega perché la Lazio ha fatto meglio in coppa. Credo che la Lazio potrà fare bene poi dipende anche da chi e da come sta l'avversario. La Lazio in campionato sta andando male quindi mi aspetto che vogliano far bene in Champions".