Delio Rossi: "Tudor scelta giusta"

DELIO ROSSI TUDOR - Tra poco più di una settimana, la Lazio di Igor Tudor farà il suo esordio. Sarà la prima volta per l'allenatore croato sulla panchina biancoceleste. Intervistato da Tmw Radio, Delio Rossi ha dato la sua benedizione alla scelta del club capitolino dopo le dimissioni di Maurizio Sarri.

Lazio, Delio Rossi plaude alla scelta di Tudor

"La Lazio non ha reso secondo le sue possibilità. Quando cambi un allenatore, lo fai non solo per i risultati ma anche se perdi il polso della squadra. E' una compagine piatta. Non sarà facile riprendere il filo. Su Tudor, però, dico che a pelle può essere la scelta giusta. Più che altro per il futuro. Sento che vuole cambiare sistema di gioco, e facendolo in corsa ora con la pausa nazionale può avere qualche problema".

Passaggio dalla difesa a 4 a 3

"Non è così semplice ma con i giocatori più bravi acceleri. Si sceglie un sistema di gioco di solito a inizio stagione e in base a quello fai anche mercato, in corsa lo scegli in base alle migliori eccellenze in gruppo. Secondo me la Lazio i centrali ce li ha. Lazzari rende meglio come esterno più che come quarto difensore. Forse qualche esterno alto è più sacrificato dal nuovo sistema di gioco".

Sui singoli

"Zaccagni saprà adattarsi anche in mezzo al campo. Luis Alberto? Vedremo come lo utilizzerà".