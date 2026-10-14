Di Battista: “Latinismi? Lungi da me avvicinarmi al gestore!”

Alessandro Di Battista, nel corso di un’intervista durante il programma diMartedì su La7, con una fine battuta ha tirato una stoccata a Claudio Lotito, mentre aggiornava il pubblico a proposito delle sue condizioni di salute: ecco le sue parole.

LEGGI ANCHE: Una difesa da Champions: i numeri non mentono

La battuta di Di Battista su Lotito nell’intervista su La7

“Io sto benissimo. Come dicevano i latini ‘Dum spiro, spero’. Riesco a fare tutto. La routine è un po’ cambiata: a casa ho sempre amici che mi aiutano con le pilloline. Prendo pasticche tutto il giorno e mangio quello che mi cucinano. Casa mia è diventata un misto tra Masterchef e Un Medico In Famiglia. La frase in latino? Non volevo fare il Lotito della situazione, lungi da me avvicinarmi al gestore. Significa ‘finché c’è vita c’è speranza’.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP