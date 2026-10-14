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Di Battista: “Latinismi? Lungi da me avvicinarmi al gestore!”

Published

2 ore ago

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Di Battista intervista Lotito battuta

Alessandro Di Battista, nel corso di un’intervista durante il programma diMartedì su La7, con una fine battuta ha tirato una stoccata a Claudio Lotito, mentre aggiornava il pubblico a proposito delle sue condizioni di salute: ecco le sue parole.

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La battuta di Di Battista su Lotito nell’intervista su La7

“Io sto benissimo. Come dicevano i latini ‘Dum spiro, spero’. Riesco a fare tutto. La routine è un po’ cambiata: a casa ho sempre amici che mi aiutano con le pilloline. Prendo pasticche tutto il giorno e mangio quello che mi cucinano. Casa mia è diventata un misto tra Masterchef e Un Medico In Famiglia. La frase in latino? Non volevo fare il Lotito della situazione, lungi da me avvicinarmi al gestore. Significa ‘finché c’è vita c’è speranza’. 

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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