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INTERVISTE

Di Canio: “Frattesi fa la differenza. Lega difesa e attacco. Può diventare giocatore simbolo”

Published

55 minuti ago

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Davide Frattesi in campo con la maglia della Lazio Lazionews.eu

Paolo Di Canio ha concesso un’intervista ai media presenti a margine del FIP Gold Mediolanum Padel Cup di Perugia, nella quale ha parlato anche dell’avvio stagionale di Davide Frattesi tra Lazio e Nazionale.

Leggi Anche: Stramaccioni su Frattesi: “Completo, abile sia nel palleggiare che nell’attaccare gli spazi”

Le parole di Di Canio su Frattesi

“Frattesi? Può essere anche un centrocampista atipico per capacità di creazione e organizzazione davanti alla difesa. Secondo me è un giocatore che si è completato. Negli anni all’Inter ha anche sofferto, perché la squadra voleva controllare e dominare il gioco e lui non è stato sempre protagonista o titolare. Però ha assorbito quei concetti e oggi può giocare davanti alla difesa, combinare con i compagni, inserirsi e andarsi a prendere lo spazio per concludere.

Un giocatore così lega la difesa all’attacco: da centrocampista si inserisce, va avanti e poi ritorna, ma c’è anche l’entusiasmo che porta in un periodo ancora delicato. Il legame con Gattuso? Ama il mister e si butterebbe nel fuoco per lui. Quell’energia che l’allenatore trasmette in allenamento lui la porta in campo e la comunica agli altri. In più, fa la differenza con le sue qualità: può diventare un giocatore simbolo”.

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