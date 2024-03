Di Francesco: "Abbiamo preso gol su alcuni nostri errori di distrazione"

Tempo di lettura: 2 minuti

FROSINONE LAZIO DI FRANCESCO - La Lazio vince contro il Frosinone dopo la dura settimana seguita dalle dimissioni di Sarri. Nel post partita Di Francesco ha parlato ai microfoni di Dazn e Sky.

Le parole di Di Francesco nel post partita a Dazn

"Abbiamo preso gol su due calci piazzati, a volte ci manca un po' di malizia e dobbiamo lavorarci. Dobbiamo leggere meglio il momento e cercare di migliorare. La squadra ha dato testa alla Lazio e abbiamo pagato alcuni errori. Dopo aver fatto tanto bene abbiamo preso dei gol a difesa schierata".

Sulla squadra

"A volte bisogna gestire i giocatori. Forse è colpa mia che gli ho trasmesso troppo l'entusiasmo di andare a fare gol. Forse proprio per questo abbiamo subito alcuni gol su degli errori rivedibili. Loro sono uomini e giovani devono crescere stiamo facendo bene ma bisogna migliorare e mantenere le nostre caratteristiche su alcuni dettagli".

Le parole di Di Francesco a Sky

"Facciamo i complimenti al Frosinone, quando fan bene gli altri sono bravi gli altri. Dispiace per quelle che sono le prestazioni, mi fa rabbia che quando avevamo la partita in mano dovevamo essere più cattivi nel chiuderli".

Sugli errori commessi contro la Lazio

"Abbiamo difeso molto male e in quel momento abbiamo preso un gol stupido, facilmente intuibile, dovevamo prendere posizione differente. Sul calcio piazzato ci prende spesso, il giocatore ci ha fatto gol anche all’andata, aspetta a noi, è un peccato riparlare di una partita giocata in un certo modo e con qualità anche dominante, trovarsi sempre a parlare di una sconfitta dà fastidio. Quest’azione viene dopo tantissime cose fatte bene, è quello che mi dispiace, se ci avessero dominato… mi sembra di vedere quella con la Roma dove ci siamo ritrovati sotto".

Su cosa sta mancando al Frosinone

"E’ quello che ci sta mancando, queste piccole disattenzioni capitano troppo spesso e le paghiamo. Da allenatore non posso che allenarla e alzare il livello di attenzione che spesso non abbiamo nella partita. Diventano un difetto i troppi gol presi, ma analizzerei anche come li abbiamo presi. Al primo tiro abbiamo preso gol, come col Sassuolo con cui non avevamo concesso molto. Siamo punti e dobbiamo cercare di lavorare su questi errori".

Di Francesco in conferenza stampa

"Ci deve essere la voglia di reagire. Basta vivere di rimpianti dopo le partite. Il gioco fa parte di uno sport in cui bisogna sapere anche difendere e essere smaliziati, ci manca la lettura di certe situazioni. Abbiamo preso gol al primo tiro in porta della Lazio. Dopo un primo tempo giocato in una certa maniera ci ritroviamo a parlare di una vittoria degli altri. Mi girano sul serio questa sera, sono davvero arrabbiato perché è un peccato. Ci sono nove partite davanti e questa squadra non deve mollare".

"In una partita ci sono diversi momenti, quando abbiamo dominato noi non abbiamo fatto tre gol come ha fatto la Lazio. La differenza è nella qualità e nelle scelte fatte, loro hanno fatto gol e noi no, la Lazio ha difeso meglio e noi siamo stati meno lucidi. Come ho preparato la gara? Basandomi esattamente sulla squadra di Sarri".