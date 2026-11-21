Il tecnico del Lecce Eusebio Di Francesco ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Dazn nel prepartita della gara dell’Olimpico contro la Lazio. Di seguito le sue dichiarazioni.

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Le parole di Di Francesco nell’intervista pre Lazio Lecce

“Ho avuto abbastanza giocatori a disposizione durante la sosta, sono riuscito ad allenarli anche se qualcuno è tornato più tardi. Poi abbiamo recuperato Monteiro, che è una risorsa importante. Non avevamo esterni di ruolo, per questo ho cambiato anche modulo. È tornato Berisha ma non è al meglio. Sono comunque contento di avere questo gruppo a disposizione per alzare il livello delle gare”.

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