INTERVISTE
Di Francesco: “Recuperiamo Monteiro e Berisha. Alcuni rientrati tardi dalla sosta”
Il tecnico del Lecce Eusebio Di Francesco ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Dazn nel prepartita della gara dell’Olimpico contro la Lazio. Di seguito le sue dichiarazioni.
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Le parole di Di Francesco nell’intervista pre Lazio Lecce
“Ho avuto abbastanza giocatori a disposizione durante la sosta, sono riuscito ad allenarli anche se qualcuno è tornato più tardi. Poi abbiamo recuperato Monteiro, che è una risorsa importante. Non avevamo esterni di ruolo, per questo ho cambiato anche modulo. È tornato Berisha ma non è al meglio. Sono comunque contento di avere questo gruppo a disposizione per alzare il livello delle gare”.
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|5
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