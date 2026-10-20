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Di Marzio: “L’acquisto di Frattesi è più costoso rispetto a ciò che si dice”

Published

5 ore ago

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Di Marzio intervista Frattesi Lazio acquisto

Gianluca di Marzio, nel corso della puntata de L’Originale su Sky Sport, ha analizzato il percorso di lavoro svolto dalla Lazio di Mister Gattuso, che oggi si ritrova in vetta alla classifica; la sua riflessione è partita dal calciomercato, dove si è concentrato particolarmente su l’operazione di Davide Frattesi, puntualizzando sulle cifre dell’acquisto.

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L’analisi di Di Marzio su l’operazione Frattesi

“Lotito ha seguito le indicazioni da Gattuso in maniera assolutamente completa, con Fabiani, che è stato l’architetto insieme a Lotio e Gattuso di questa squadra. Quanto alle cifre mostrate in studio, l’acquisto di Frattesi a 5 milioni e basta non rispecchia quella che è stata l’operazione, perché alla fine saranno 15 milioni più il 40% della futura rivendita lasciata all’Inter. Quindi l’operazione è più costosa rispetto ai 15 milioni di cui tutti parlano”.

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