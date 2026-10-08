INTERVISTE
Di Marzio: “La Lazio di Gattuso è una squadra tosta”
La Lazio ha cambiato identità dall’anno scorso e, secondo Gianluca Di Marzio, gran parte del merito è del tecnico Gennaro Gattuso: il noto giornalista ha rilasciato un’intervista per bet365.com, analizzando l’avvio di stagione dei biancocelesti e sottolineando soprattutto il lavoro dell’allenatore.
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L’intervista di Di Marzio su Gattuso e la Lazio
“Penso che Gattuso stia trasmettendo tanto a questa squadra, che aveva bisogno, evidentemente, di una scossa emotiva e un allenatore con una determinata personalità”.
Di Marzio su Frattesi
“Aveva bisogno di continuità, di un allenatore che gli desse una maglia da titolare senza discussioni. L’ha trovato in Gattuso e ha risposto subito presente, con gol e prestazioni importanti”.
Di Marzio sul posizionamento finale della Lazio
“Non so se possa arrivare tra le prime quattro e quindi in Champions League, ma sicuramente è una squadra tosta, che riflette quello che è il DNA del suo allenatore”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
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|5
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