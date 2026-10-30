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INTERVISTE

Di Napoli: “Che lavoro di Fabiani! Lui e Gattuso due fuoriclasse”

Published

2 ore ago

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Angelo Fabiani

Ai microfoni di TMW Radio Arturo Di Napoli si è sperticato in grandi elogi per la Lazio di Gattuso, apprezzando anche il lavoro del ds Fabiani.

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Le parole di Di Napoli su Gattuso e su Fabiani.

“Gattuso ha fatto un lavoro pazzesco, dando credibilità a giocatori che lo scorso anno erano a spasso. Ha alzato i ritmi, ha usato la meritocrazia, si è messo in discussione. Ha avuto la mentalità di dire che doveva ricominciare. La Lazio è prima ma con una confusione societaria pazzesca. C’è Fabiani che in queste circostanze poi è un fuoriclasse, lui e Gattuso sono due fuoriclasse”.

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