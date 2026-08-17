INTERVISTE
Di Napoli: “Situazione Lazio molto preoccupante, lotterà per la salvezza”
Arturo Di Napoli è stato ospite della radio di Tuttomercatoweb.com e, tra i vari argomenti trattati nel corso dell’intervista, ha parlato anche della situazione della Lazio e della sconfitta contro il Mantova. Ecco le sue parole.
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Le parole di Di Napoli nell’intervista su Lazio Mantova
“La cosa preoccupante è che in campo c’era già praticamente la squadra tipo, che con tutto il rispetto aveva di fronte il Mantova. Che Gattuso sia ormai abituato a prendere patate bollenti è un fatto, ma la situazione è molto preoccupante. Personalmente non vedo neanche tutto questo divario con le squadre che lottano per la salvezza“.
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