Di Napoli: “Situazione Lazio molto preoccupante, lotterà per la salvezza”

Arturo Di Napoli è stato ospite della radio di Tuttomercatoweb.com e, tra i vari argomenti trattati nel corso dell’intervista, ha parlato anche della situazione della Lazio e della sconfitta contro il Mantova. Ecco le sue parole.

Leggi anche: “Taylor vuole lasciare la Lazio”: l’indiscrezione fa tremare Gattuso

Le parole di Di Napoli nell’intervista su Lazio Mantova

“La cosa preoccupante è che in campo c’era già praticamente la squadra tipo, che con tutto il rispetto aveva di fronte il Mantova. Che Gattuso sia ormai abituato a prendere patate bollenti è un fatto, ma la situazione è molto preoccupante. Personalmente non vedo neanche tutto questo divario con le squadre che lottano per la salvezza“.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP