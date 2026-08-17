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Di Napoli: “Situazione Lazio molto preoccupante, lotterà per la salvezza”

Published

4 ore ago

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Di Napoli intervista Lazio Mantova

Arturo Di Napoli è stato ospite della radio di Tuttomercatoweb.com e, tra i vari argomenti trattati nel corso dell’intervista, ha parlato anche della situazione della Lazio e della sconfitta contro il Mantova. Ecco le sue parole.

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Le parole di Di Napoli nell’intervista su Lazio Mantova

“La cosa preoccupante è che in campo c’era già praticamente la squadra tipo, che con tutto il rispetto aveva di fronte il Mantova. Che Gattuso sia ormai abituato a prendere patate bollenti è un fatto, ma la situazione è molto preoccupante. Personalmente non vedo neanche tutto questo divario con le squadre che lottano per la salvezza“.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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