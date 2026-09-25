INTERVISTE
Di Napoli: “Il quarto posto sarebbe un miracolo di Gattuso”
In un’intervista in collegamento con TMW Radio, l’ex calciatore Arturo Di Napoli ha rivelato quali sono, secondo lui, le favorite per lo scudetto: la Lazio di Gattuso sta lavorando bene, ma il quarto posto resta un obiettivo ambizioso.
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Le parole di Di Napoli nell’intervista sulle possibilità della Lazio di arrivare al quarto posto
“Basiamoci sull’andamento attuale. L’Inter è la più forte, la Roma non è lontana, c’è entusiasmo ed equilibrio. Io non escluderei del tutto la Juventus, sono lì. Tra gli infortuni e la coppa, può perdere punti ma io gli darei comunque fiducia. Recuperando gli infortunati e avendo stima di Spalletti, la Juve ci può regalare qualche sorpresa. La Lazio è partita bene, Gattuso è bravo a motivare, non ha le coppe ma vedendo la rosa dovesse arrivare quarta farebbe un miracolo. In Champions? Le cose cambiano in maniera veloce, gli imprevisti ci sono sempre e non li puoi stabilire. Però credo che io ci metterei dentro anche l’Atalanta, che poi verrà fuori”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|13
|5
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|Inter
|13
|5
|3
|LAZIO
|13
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|4
|Cagliari
|12
|5
|5
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