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INTERVISTE

Di Napoli: “La prima posizione della Lazio non è un caso, da capire quale sarà la reazione nei momenti difficili”

Published

17 minuti ago

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Di Napoli intervista percorso Lazio

Durante un’intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb, Arturo Di Napoli ha commentato il cammino della Lazio di Gattuso che la porta ad essere prima in campionato.

Leggi anche: Pochesci: “Questa Lazio è una realtà, i meriti vanno a Gattuso”

L’intervista di Di Napoli

“La prima posizione della Lazio non è frutto del caso. E’ stato quello che ha fatto rendere tutti di più. Credo che Fabiani e Gattuso stanno facendo grandi cose. Per quello che vedo è un primato più che attendibile, ma il campionato è lungo e gli imprevisti ci sono. Bisogna vedere come reagisce la Lazio quando arriveranno momenti difficili”.

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