Di Stefano: “Gattuso è cambiato, adesso è felice”

In un’intervista ai microfoni di Sky Sport, Peppe Di Stefano, inviato di Milan e della Nazionale, ha raccontato la storia di Gennaro Gattuso e la sua metamorfosi da quando si è seduto sulla panchina della Lazio: ecco le sue parole.

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Le parole di Peppe DI Stefano nell’intervista su Gattuso

“Gattuso è cambiato. Chi lo conosce anche fuori dal rettangolo di gioco sa che Rino Gattuso è una persona molto sensibile, al di là di quello che mostra o fa vedere. Lui non è diventato allenatore per caso, ha scelto di chiudere la carriera al Milan, di andare al Sion perché c’era la possibilità, dopo pochi mesi, di essere allenatore-giocatore, ha scelto alcune sedi della sua vita, all’OFI Creta, è andato in Serie C, in Serie B, ha allenato in tutte le categorie e in sei nazioni diverse”.

Sui risultati di Gattuso

“A Gattuso è sfuggita la Champions con il Milan all’ultimo minuto, è sfuggita la Champions con il Napoli all’ultima partita con il Verona in casa pareggiata, gli è sfuggito lo scudetto in Croazia alle ultime due partite di campionato. Non è stato fortunato? Forse. Non è stato estremamente bravo alla fine? Forse. Ma ha rivisto qualcosa. Questa estate l’ha vissuta male, è stata l’estate dopo Zenica, l’ha vissuta con delle lunghe passeggiate. Gattuso vive a Marbella quando non allena e si faceva queste lunghe passeggiate di riflessione”.

Sui punti fermi di Gattuso

“Ci sono due cose che Gattuso non ha cambiato mai nella vita: la prima è la famiglia, Monica la moglie è stata sempre al suo fianco per trent’anni , non lo ha mai mollato, neanche in una delle tante esperienze che ha fatto in Grecia, in Croazia, in Francia, in Spagna, in Italia, e l’altra è la famiglia dello staff. Lui non ha mai cambiato un uomo del suo staff, dalla prima all’ultima esperienza sono sempre loro e li porta avanti. Con loro ha pianto, con loro adesso sta sorridendo. È un momento felice, ma sa bene che non è un momento definitivo, perché le salite e le discese possono essere tante. Si gode il momento e se lo gode a Formello”.

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