Di Vaio: “Raimondo al Frosinone come me alla Lazio”

Intervistato da DAZN, il direttore sportivo del Bologna, Marco Di Vaio, ha parlato dell’ex centravanti rossoblù Raimondo, al momento in forza al Frosinone, in prestito, che è tra i migliori giocatori del campionato in questo inizio di stagione.

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L’intervista a Marco Di Vaio sul bomber del Frosinone, Raimondo

“Nessun rimpianto per Raimondo: la prima chiamata fatta in estate, con Tedesco, è stata proprio con Raimondo, perché il mister voleva vederlo. Lui era sereno, ha dimostrato maturità e sapeva che avrebbe fatto bene restando un altro anno a Frosinone, sentendo fiducia. E’ capitato anche a me con la Lazio. Sappiamo che il giocatore è nostro e lo abbiamo accompagnato in alcuni momenti di difficoltà, è un ragazzo del 2004 che sta facendo bene in Serie A ed è il futuro del Bologna”.

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