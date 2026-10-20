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INTERVISTE

Di Vaio: “Raimondo al Frosinone come me alla Lazio”

Published

3 ore ago

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Di Vaio intervista Raimondo

Intervistato da DAZN, il direttore sportivo del Bologna, Marco Di Vaio, ha parlato dell’ex centravanti rossoblù Raimondo, al momento in forza al Frosinone, in prestito, che è tra i migliori giocatori del campionato in questo inizio di stagione.

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L’intervista a Marco Di Vaio sul bomber del Frosinone, Raimondo

“Nessun rimpianto per Raimondo: la prima chiamata fatta in estate, con Tedesco, è stata proprio con Raimondo, perché il mister voleva vederlo. Lui era sereno, ha dimostrato maturità e sapeva che avrebbe fatto bene restando un altro anno a Frosinone, sentendo fiducia. E’ capitato anche a me con la Lazio. Sappiamo che il giocatore è nostro e lo abbiamo accompagnato in alcuni momenti di difficoltà, è un ragazzo del 2004 che sta facendo bene in Serie A ed è il futuro del Bologna”.

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