Dia: “Lazio al primo posto? Non sono sorpreso”

Alla vigilia della sfida di Europa League fra Juventus e Rennes, l’ex attaccante della Lazio, attualmente in forza ai francesi, Boulaye Dia, ha parlato del suo trascorso nello spogliatoio biancoceleste: ecco le sue parole, in un’intervista concessa a Diretta.it.

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Le parole di Dia nell’intervista sulla Lazio e la sfida fra Juventus e Rennes

“Juventus in crisi? Non so se si possa parlare di crisi. Dopo due sconfitte in stagione non si può parlare di crisi. E poi hanno perso contro la Lazio, che resta una grande squadra. Se quel giorno hanno perso contro una squadra più forte, parlare di crisi… e poi non ci riguarda, è un problema loro”.

Se segue ancora la Lazio

“Sì, seguo sempre i loro risultati. Appena posso guardo le loro partite. Ho ancora degli ottimi amici lì, voglio bene a tutti e sono contento quando vincono”.

Sul primo posto dei biancocelesti

“Me lo aspettavo? No, nessuno se l’aspettava da quel punto di vista, ma noi sapevamo di cosa fosse capace la squadra. Quando è arrivato Gattuso con il suo staff e con lo spirito che lo contraddistingue, visto come era andata l’anno scorso non potevamo davvero fare di peggio, anche a livello mentale. È stato un rinnovamento. Vista la preparazione prestagionale che abbiamo fatto, sapevamo che saremmo cresciuti. Soprattutto dopo la sconfitta in Coppa Italia (0-2 contro il Mantova), che è servita da scossa. Per me non è una sorpresa: so cosa ha portato l’allenatore e come ho lasciato il gruppo”.

Su Gattuso

“Ero fiducioso? Sì, decisamente. Lo sta dimostrando finora, quello che sta facendo è ottimo. Non è un mago, semplicemente c’è del lavoro dietro. La gente lo ha giudicato per le esperienze passate, ma ogni club e ogni contesto ha la sua verità. È venuto con una missione da compiere e per ora lo sta facendo benissimo”.

Sul rapporto con i compagni

“Parliamo regolarmente? Non tutti i giorni, ma di tanto in tanto con alcuni come Reda (Belahyane) o Noslin”.

Sull’ambientamento tattico alla Lazio

“Quando sono arrivato, Baroni mi ha detto subito che era pronto a giocare con due punte e che sapeva che potevo muovermi dietro l’attaccante. Il suo sistema preferito era il 4-3-3, ma alla fine, in molte partite della stagione, abbiamo giocato insieme davanti io e Taty Castellanos”.

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