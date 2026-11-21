Il difensore della Lazio Diogo Leite ha parlato in un’intervista concessa ai microfoni di Dazn nel prepartita della gara col Lecce. Di seguito le sue dichiarazioni.

Leggi Anche: A Formello la cerimonia di consegna della camelia “Silvio Piola”: la nota della Lazio

Le parole di Diogo Leite nell’intervista pre Lazio Lecce

“Mi sento bene, dall’inizio mi hanno aiutato tutti ad adattarmi velocemente. Sto lavorando anche sulla lingua, mi sto integrando ogni giorno di più anche grazie alle persone che ci sono qui. Ho iniziato a studiare l’italiano, spero tra qualche settimana di riuscire a parlarlo.”

@Copyright Lazionews.eu – Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP