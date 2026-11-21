INTERVISTE
Diogo Leite: “Mi sto integrando ogni giorno di più. Tutti mi stanno aiutando ad adattarmi”
Il difensore della Lazio Diogo Leite ha parlato in un’intervista concessa ai microfoni di Dazn nel prepartita della gara col Lecce. Di seguito le sue dichiarazioni.
Leggi Anche: A Formello la cerimonia di consegna della camelia “Silvio Piola”: la nota della Lazio
Le parole di Diogo Leite nell’intervista pre Lazio Lecce
“Mi sento bene, dall’inizio mi hanno aiutato tutti ad adattarmi velocemente. Sto lavorando anche sulla lingua, mi sto integrando ogni giorno di più anche grazie alle persone che ci sono qui. Ho iniziato a studiare l’italiano, spero tra qualche settimana di riuscire a parlarlo.”
@Copyright Lazionews.eu – Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|32
|12
|2
|Roma
|30
|12
|3
|Inter
|28
|11
|4
|Como
|26
|12
|5
|Milan
|24
|11
|6
|Frosinone
|20
|11
|7
|Juventus
|18
|11
|8
|Bologna
|17
|11
|9
|Cagliari
|16
|12
|10
|Napoli
|15
|11
|11
|Torino
|14
|11
|13
|Atalanta
|14
|11
|12
|Genoa
|13
|11
|14
|Lecce
|10
|12
|15
|Fiorentina
|9
|11
|16
|Sassuolo
|8
|11
|17
|Parma
|8
|12
|18
|Monza
|7
|11
|19
|Venezia
|6
|11
|20
|Udinese
|5
|11
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
BIGLIETTI LAZIO1 giorno ago
Lazio Roma, febbre da derby: ecco il dato aggiornato sui biglietti venduti
-
INFORTUNATI1 giorno ago
Tavares ci prova per il derby, due mesi per Sutalo: il punto sugli infortunati
-
INFORTUNATI12 ore ago
Infortunio meno grave del previsto per Sutalo? Ecco quando potrebbe rientrare
-
CALCIOMERCATO LAZIO2 giorni ago
Taylor nel mirino, pronta l’offerta monstre della Juventus: ecco i dettagli