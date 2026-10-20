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INTERVISTE

Dionigi: “Gattuso merita i complimenti, ma solo Inter e Roma si giocheranno lo scudetto”

Published

2 ore ago

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Dionigi intervista Lazio Gattuso 20 ottobre

Ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb, Davide Dionigi, per parlare dell’inizio della stagione della Lazio di Gattuso. Ecco riportate le sue parole.

Leggi anche: Mellone: “Amore smisurato dei tifosi, ma con la società non c’è via d’uscita”

L’intervista di Dionigi sulla Lazio di Gattuso

 “Gattuso merita i complimenti, è giusto dare a Cesare quel che è di Cesare. Inter e Roma però saranno quelle che se la giocheranno fino alla fine. La Lazio comunque sta esprimendo anche un bel gioco: a volte dei fallimenti fanno parte di un percorso che porta l’allenatore a migliorare”.

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5 Como 14 7
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7 Cagliari 13 6
8 Juventus 11 7
9 Napoli 10 7
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11 Lecce 9 7
12 Sassuolo 8 7
13 Torino 7 6
14 Bologna 5 7
15 Monza 4 6
16 Parma 4 6
17 Udinese 4 7
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