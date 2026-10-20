INTERVISTE
Dionigi: “Gattuso merita i complimenti, ma solo Inter e Roma si giocheranno lo scudetto”
Ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb, Davide Dionigi, per parlare dell’inizio della stagione della Lazio di Gattuso. Ecco riportate le sue parole.
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L’intervista di Dionigi sulla Lazio di Gattuso
“Gattuso merita i complimenti, è giusto dare a Cesare quel che è di Cesare. Inter e Roma però saranno quelle che se la giocheranno fino alla fine. La Lazio comunque sta esprimendo anche un bel gioco: a volte dei fallimenti fanno parte di un percorso che porta l’allenatore a migliorare”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Inter
|19
|7
|2
|LAZIO
|19
|7
|3
|Roma
|17
|7
|4
|Milan
|15
|7
|5
|Como
|14
|7
|6
|Frosinone
|13
|7
|7
|Cagliari
|13
|6
|8
|Juventus
|11
|7
|9
|Napoli
|10
|7
|10
|Atalanta
|9
|7
|11
|Lecce
|9
|7
|12
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|7
|13
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|7
|6
|14
|Bologna
|5
|7
|15
|Monza
|4
|6
|16
|Parma
|4
|6
|17
|Udinese
|4
|7
|18
|Genoa
|4
|7
|19
|Fiorentina
|4
|7
|20
|Venezia
|3
|7
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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