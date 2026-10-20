Dionigi: “Gattuso merita i complimenti, ma solo Inter e Roma si giocheranno lo scudetto”

Ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb, Davide Dionigi, per parlare dell’inizio della stagione della Lazio di Gattuso. Ecco riportate le sue parole.

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L’intervista di Dionigi sulla Lazio di Gattuso

“Gattuso merita i complimenti, è giusto dare a Cesare quel che è di Cesare. Inter e Roma però saranno quelle che se la giocheranno fino alla fine. La Lazio comunque sta esprimendo anche un bel gioco: a volte dei fallimenti fanno parte di un percorso che porta l’allenatore a migliorare”.

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