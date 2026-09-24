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INTERVISTE

Dionigi: “Lazio piacevole sospresa, lo scetticismo attorno sarà l’arma in più”

Published

4 ore ago

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Dionigi intervista Lazio Gattuso

A TMW è intervenuto Davide Dionigi, allenatore, ex tra le altre di Ascoli e Reggiana ed ex attaccante del Napoli, che, tra i vari argomenti trattati, ha parlato anche della Lazio di mister Gattuso. Ecco le sue parole.

Leggi anche: Gattuso superstar: dai suoi ragazzi pretende una Lazio oltre i limiti

Le parole di Dionigi nell’intervista sulla Lazio di Gattuso

Una piacevole sorpresa. Nessuno se l’aspettava. Lavorando in silenzio Gattuso sta facendo molto bene. E lo scetticismo che c’è attorno potrebbe diventare l’arma in più“.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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