Dionigi: “Lazio piacevole sospresa, lo scetticismo attorno sarà l’arma in più”

A TMW è intervenuto Davide Dionigi, allenatore, ex tra le altre di Ascoli e Reggiana ed ex attaccante del Napoli, che, tra i vari argomenti trattati, ha parlato anche della Lazio di mister Gattuso. Ecco le sue parole.

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Le parole di Dionigi nell’intervista sulla Lazio di Gattuso

“Una piacevole sorpresa. Nessuno se l’aspettava. Lavorando in silenzio Gattuso sta facendo molto bene. E lo scetticismo che c’è attorno potrebbe diventare l’arma in più“.

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