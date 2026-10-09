Donati: “Che inizio la Lazio, ma non so se potrà continuare così”

Massimo Donati, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, tra i vari argomenti trattati ha parlato anche dell’ottimo avvio di stagione della Lazio di Gattuso: ecco le sue parole.

Leggi anche: Noslin multitasking: sulle due fasce e da attaccante, sfida aperta a Pinamonti

Le parole di Donati nell’intervista sulla Lazio di Gattuso

“La Roma su tutte. Come ha detto Gasperini l’obiettivo è lo Scudetto in tre anni, ma se ci si arriva prima è meglio. La piazza vive di entusiasmo, si è creato e quindi questa Roma può fare bene. Ha avuto un ottimo inizio anche la Lazio, non so se potrà continuare così. Anche se me lo auguro per Gattuso che è un bravo allenatore“.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP