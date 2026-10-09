INTERVISTE
Donati: “Che inizio la Lazio, ma non so se potrà continuare così”
Massimo Donati, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, tra i vari argomenti trattati ha parlato anche dell’ottimo avvio di stagione della Lazio di Gattuso: ecco le sue parole.
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Le parole di Donati nell’intervista sulla Lazio di Gattuso
“La Roma su tutte. Come ha detto Gasperini l’obiettivo è lo Scudetto in tre anni, ma se ci si arriva prima è meglio. La piazza vive di entusiasmo, si è creato e quindi questa Roma può fare bene. Ha avuto un ottimo inizio anche la Lazio, non so se potrà continuare così. Anche se me lo auguro per Gattuso che è un bravo allenatore“.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|13
|5
|2
|Inter
|13
|5
|3
|LAZIO
|13
|5
|4
|Cagliari
|12
|5
|5
|Milan
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|1
|5
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|0
|5
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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