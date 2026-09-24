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Er Faina: “Alaba di un altro livello rispetto alla difesa della Lazio”

Published

3 ore ago

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Er Faina Alaba difesa Lazio

Damiano Er Faina ha messo a confronto l’ultimo acquisto dell’Udinese, David Alaba, con la difesa della Lazio, in una recente intervista a Radio Laziale: secondo lui il centrale austriaco avrebbe fatto comodo nello scacchiere tattico di Gattuso…

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Le parole di Er Faina nell’intervista su Alaba e sulla difesa della Lazio

“Se Alaba sta bene è un altro livello rispetto alla difesa della Lazio. Ho dubbi sul fatto che la società possa guadagnare Diogo Leite, Doekhi e Sutalo. Oggi io mi prendo Alaba. Lo scorso anno è stato meno infortunato di Sutalo. Credo sia stato fatto un discorso di spogliatoio, dove ci sono giocatori come Provstgaard che magari sono stati riempiti di promesse. Credo che Gattuso si sia fatto trasportare dalla coerenza. La differenza con Icardi è che il primo è noto anche per temi extracalcistici, Alaba mai. Sul discorso dell’integrità fisica non ci sto perché per Sutalo gli infortuni non sono stati presi in considerazioni”. 

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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