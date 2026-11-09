Er Faina: “Con il Napoli è mancato molto Zaccagni, Gattuso ha sbagliato alcune scelte”

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, Damiano Er Faina ha commentato la gara fra la Lazio e il Napoli, non contento delle scelte di Gennaro Gattuso. Ecco riportate le sue parole:

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L’intervista di Er Faina su Napoli Lazio

Sulla partita con il Napoli

“Qualcuno deve chiudere scusa Zaccagni. Contro il Napoli si è capita la sua importanza. Secondo mei la Lazio ha guadagnato un punto, la partita la meritava il Napoli. Il pareggio di ieri è merito di Massimiliano Allegri. Ho visto una squadra rinata dopo 4 giorni di ritiro. La Lazio, dal canto suo, ha fatto una buonissima partita, ma anche il resto d’Italia ora ha capito che il valore della rosa non gli consentirà di lottare per lo Scudetto. Basta che mancano due giocatori come Zaccagni e Tavares e si va in difficoltà. La Lazio esce con un punto d’oro dal Maradona, il Napoli ai punti meritava la vittoria”.

Sulle scelte di Gattuso

“La gestione dell’attacco di Gattuso non mi è piaciuta. Secondo me Noslin fa meglio al centro dell’attacco, non sono d’accordo con l’inserimento di Dele-Bashiru. Sull’esterno non ha fatto nulla”.

Su Icardi e Pinamonti

“Secondo me servirebbe Icardi alla Lazio. Pinamonti non è al 100%. L’argentino poteva darti delle alternative. Ieri Pinamonti faceva molta pressione, ma non è nelle sue corde come caratteristiche. Icardi ti dava caratteristiche diverse da quelle che hai”.

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