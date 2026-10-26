INTERVISTE
Er Faina scettico: “Davvero c’è qualcuno che pensa di lottare per lo Scudetto?”
Damiano Er Faina ha concesso un’intervista ai microfoni di Radio Laziale nella quale ha commentato la corsa scudetto che oggi vede Inter e Lazio davanti a tutti.
Leggi Anche: De Grandis: “Questa Lazio come quella di Maestrelli? Punti di contatto ma squadre ed epoche diverse”
Er Faina sui risultati di Inter e Lazio e la corsa scudetto
“Perché dovevo sperare nel pareggio dell’Inter? Cosa si vince a ottobre? Davvero c’è qualcuno che pensa di lottare per lo Scudetto? Vedrete quanto questi punti serviranno all’Inter nella lotta Scudetto contro la Roma. Anche se io invito a prestare attenzione anche al Milan. In molti si dimenticano che la Lazio a gennaio non potrà fare mercato.”
Il paragone con la Lazio di Inzaghi
“Nel 2019 arrivato a marzo avevo iniziato a credere allo Scudetto, ma c’era anche un’altra situazione. Inzaghi mi dice spesso che questa gli ricorda la sua Lazio, ma quella squadra era più forte.”
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Inter
|22
|8
|2
|LAZIO
|22
|8
|3
|Roma
|18
|8
|4
|Milan
|18
|8
|5
|Como
|17
|8
|6
|Frosinone
|14
|8
|7
|Juventus
|14
|8
|8
|Torino
|13
|8
|9
|Cagliari
|13
|8
|10
|Napoli
|11
|8
|11
|Atalanta
|10
|8
|12
|Lecce
|9
|8
|13
|Bologna
|8
|8
|14
|Sassuolo
|8
|8
|15
|Monza
|7
|8
|16
|Genoa
|7
|8
|17
|Udinese
|4
|8
|18
|Fiorentina
|4
|8
|19
|Parma
|4
|8
|20
|Venezia
|3
|8
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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