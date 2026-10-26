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INTERVISTE

Er Faina scettico: “Davvero c’è qualcuno che pensa di lottare per lo Scudetto?”

Published

1 ora ago

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I giocatori della Lazio esultano dopo un gol segnato in Serie A Lazionews.eu

Damiano Er Faina ha concesso un’intervista ai microfoni di Radio Laziale nella quale ha commentato la corsa scudetto che oggi vede Inter e Lazio davanti a tutti.

Leggi Anche: De Grandis: “Questa Lazio come quella di Maestrelli? Punti di contatto ma squadre ed epoche diverse”

Er Faina sui risultati di Inter e Lazio e la corsa scudetto

“Perché dovevo sperare nel pareggio dell’Inter? Cosa si vince a ottobre? Davvero c’è qualcuno che pensa di lottare per lo Scudetto? Vedrete quanto questi punti serviranno all’Inter nella lotta Scudetto contro la Roma. Anche se io invito a prestare attenzione anche al Milan. In molti si dimenticano che la Lazio a gennaio non potrà fare mercato.”

Il paragone con la Lazio di Inzaghi

“Nel 2019 arrivato a marzo avevo iniziato a credere allo Scudetto, ma c’era anche un’altra situazione. Inzaghi mi dice spesso che questa gli ricorda la sua Lazio, ma quella squadra era più forte.”

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1 Inter 22 8
2 LAZIO 22 8
3 Roma 18 8
4 Milan 18 8
5 Como 17 8
6 Frosinone 14 8
7 Juventus 14 8
8 Torino 13 8
9 Cagliari 13 8
10 Napoli 11 8
11 Atalanta 10 8
12 Lecce 9 8
13 Bologna 8 8
14 Sassuolo 8 8
15 Monza 7 8
16 Genoa 7 8
17 Udinese 4 8
18 Fiorentina 4 8
19 Parma 4 8
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