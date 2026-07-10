CALCIOMERCATO LAZIO
Eranio promuove Gila al Milan: “Aiuterà i rossoneri ad uscire da un momento difficile”
Stefano Eranio ha concesso un’intervista ai microfoni de Il Corriere della Sera nella quale si è soffermato sull’acquisto di Mario Gila dalla Lazio da parte del Milan.
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Le parole di Eranio su Gila al Milan
“Gila? E’ un difensore che mi piace e in Italia si è sempre contraddistinto per la sua completezza. Oltre alla velocità ed alle notevoli capacità in marcatura, Gila sa giocare con i piedi e questo non guasta. Un tassello che strada facendo potrà farsi spazio e giocare titolare. Così da aiutare il Milan ad uscire da questo momento decisamente difficile.”
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