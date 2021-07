Eriksen, si espone Braconaro: “Da noi non può avere l’idoneità. Può tornare solo a una condizione….”

- Advertisement -

ERIKSEN INTER BRACONARO – Un mese dopo il terribile incidente avvenuto nella partita d’esordio contro la Finlandia, il futuro di Christian Eriksen è sempre più incerto. Per rimanere nel campionato italiano il centrocampista dell’Inter dovrà sottostare alle regole imposte dalla Figc, le quali si occupano di tutelare la salute degli atleti. Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto sulla vicenda Francesco Braconaro, un membro del comitato scientifico della Figc.

Braconaro detta le condizioni

“Vaccinarsi è un atto d’amore. In Italia abbiamo linee guida molto conservative per quel che riguarda la salute dei calciatori. Da noi Eriksen non può avere l’idoneità. Se al calciatore verrà rimosso il defibrillatore perché la patologia è risolvibile può tornare con l’Inter”.