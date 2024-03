Eriksson: "Sono ancora in piedi: il trattamento sta andando bene"

Tempo di lettura: < 1 minuto

ERIKSSON MALATTIA - "Il medico dice che non sto bene. Ma mi sento molto bene". Sven Goran Eriksson continua la personale lotta con la malattia. Lo ha rivelato alla Cnn. È stato intervistato prima di un'occasione importante. L'ex tecnico della Lazio, infatti, guiderà le vecchie glorie del Liverpool ad Anfield contro le leggende dell'Ajax. Ecco, qui di seguito, le parole raccolte anche dal Corriere dello Sport.

Eriksson parla della malattia

"Le mie condizioni? Il medico dice che non sto bene, ma mi sento molto bene. Ho quello che ho, so che è un cancro e che non si può curare. È una specie di lotta, ma non sono seduto in un angolo piango. Vivo nella vita come vivevo prima, o quasi. E va tutto bene. Il trattamento sta andando bene, ci sono alti e bassi ovviamente. Sono ancora in piedi insomma".