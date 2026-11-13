Evacuo: “Lazio in lotta per il titolo? Vi dico la mia”

Felice Evacuo, ex attaccante, è intervenuto ai microfoni di TMW, soffermandosi su diversi temi legati al calcio italiano,tra i quali la Lazio di Gennaro Gattuso, protagonista del miglior avvio di campionato della propria storia. Ecco le sue parole.

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Le parole di Evacuo nell’intervista sulla Lazio di Gattuso

“Lazio in lotta per il titolo? È difficile dirlo, ma credo che abbia comunque disputato un inizio di stagione strepitoso, andando oltre le aspettative. Gattuso è un allenatore molto bravo e particolare, che sa coinvolgere i giocatori. Si crea quindi un legame anche emotivo, oltre che tecnico, con la squadra“.

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