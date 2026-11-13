INTERVISTE
Evacuo: “Lazio in lotta per il titolo? Vi dico la mia”
Felice Evacuo, ex attaccante, è intervenuto ai microfoni di TMW, soffermandosi su diversi temi legati al calcio italiano,tra i quali la Lazio di Gennaro Gattuso, protagonista del miglior avvio di campionato della propria storia. Ecco le sue parole.
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Le parole di Evacuo nell’intervista sulla Lazio di Gattuso
“Lazio in lotta per il titolo? È difficile dirlo, ma credo che abbia comunque disputato un inizio di stagione strepitoso, andando oltre le aspettative. Gattuso è un allenatore molto bravo e particolare, che sa coinvolgere i giocatori. Si crea quindi un legame anche emotivo, oltre che tecnico, con la squadra“.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
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|29
|11
|2
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|28
|11
|3
|Roma
|27
|11
|4
|Milan
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|8
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|7
|11
|19
|Venezia
|6
|11
|20
|Udinese
|5
|11
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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