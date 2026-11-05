L’ex arbitro Gabriele: “Vi spiego perché il gol di Pinamonti è regolare”

Ai microfoni di Radio Radio è intervenuto l’ex arbitro Marco Gabriele che ha fornito la sua spiegazione sul gol di Pinamonti contro il Cagliari, che ha permesso alla Lazio di portare a casa i tre punti.

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Le parole dell’ex arbitro Gabriele sul gol di Pinamonti contro il Cagliari.

“Per me Colombo ha fatto bene e il gol è regolare. In seguito al tiro di Dele-Bashiru, con una pallonata violenta a Deiola, la palla entra in possesso per qualche secondo dei giocatori del Cagliari. Da arbitro, vi dico che gli arbitri non hanno l’obbligo di fermare il gioco in presenza di un colpo del genere. Il regolamento dice che l’arbitro deve fermare il gioco in caso di infortunio grave”.

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