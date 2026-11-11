Fabiani: “A gennaio non parte nessuno, lo garantisco. Protesta? I tifosi sanno cosa penso”

Angelo Mariano Fabiani, direttore sportivo della Lazio, ha approfittato della sosta per le nazionali per fare un punto sul momento della Lazio e sul rendimento della squadra di Gattuso. Il DS biancoceleste ha parlato a La Gazzetta dello Sport.

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Le parole di Fabiani nell’intervista sulla Lazio di Gattuso

“Avremmo anche avuto un pizzico di fortuna, ma abbiamo lavorato tanto e continueremo a farlo. Come si sceglie il giocatore giusto con un budget limitato? Le qualità tecniche di un calciatore sono sotto gli occhi di tutti, oggi più che mai. La cosa davvero complicata da individuare è la personalità. Ed è quella che fa la differenza”.

Fabiani su Gattuso

“Gli allenatori sono tutti giusti, ma vanno anche presi al momento giusto. Ne ho avuti tanti nei vari club in cui ho lavorato. Chi non è andato bene è solo perché era arrivato nel momento sbagliato. Gattuso? È stata la nostra prima opzione. Lotito è un presidente che lascia ampia libertà sul mercato, sulla scelta dell’allenatore però è presente. Ma io e lui non abbiamo avuto dubbi nel puntare su Rino. Le sue grandi qualità le conoscevamo bene. Gattuso è stato un campione formidabile, che ha vinto tutto. Ma la sua grandezza è mettere tutto quello da parte nel rapporto con i giocatori e con i dirigenti. Noi gli abbiamo dato la bacchetta e lui sta dirigendo alla grande l’orchestra. La forza di Rino è non far pesare il campione che è stato da giocatore”.

Fabiani sulle soddisfazioni

“Potrei dire i risultati, la classifica. Ma dove arriveremo chi lo sa. La cosa che invece mi rende felice è l’ambiente che si è creato a Formello. Il calcio è alchimia e qui è stata trovata quella giusta. Ho girato l’Italia in lungo e in largo, sempre per costruire. Alla Triestina, al Genoa, con il Messina e poi alla Salernitana dove è iniziato il sodalizio con Lotito. Ora sto cercando di farlo alla Lazio. Il mio contratto è in scadenza? Ne parleremo a tempo debito. Il calcio non è un semplice contratto“. Sui ‘colpi’ di cui va più fiero Fabiani ha aggiunto: “Di Napoli, che presi al Messina. Voleva smettere, è diventato Re Artù. Come Lazio dico Floriani. Non è un acquisto, ma un ragazzo che abbiamo cresciuto, mandato a giocare con il premio di valorizzazione perché ci credevamo e ora sta mostrando chi è”.

Fabiani sul mercato di gennaio e la protesta

“Che adesso i giocatori valgano molti di più è un dato di fatto. Ma nel mercato invernale non andrà via nessuno, questo lo posso garantire. Protesta? I tifosi sanno ciò che penso. Non aggiungo altro. Saranno loro a decidere se e quando tornare”.

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