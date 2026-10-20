Fabiani: “Tifosi, vi chiedo una tregua. Mi piacerebbe vedere l’Olimpico pieno”

Angelo Fabiani si è concesso a una lunga intervista ai microfoni di Lazio Style Channel, durante la quale ha parlato dell’ottimo avvio di stagione della Lazio, e, in chiusura, ha lanciato un appello ai tifosi per una tregua, al fine di tornare a riempire l’Olimpico: ecco le sue parole.

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Le parole di Fabiani sulla Lazio e sulla proposta di tregua ai tifosi

“Diciamo che c’è stato un avvio di campionato buono, importante se vogliamo. È chiaro che questo non significa nulla, la strada è molto lunga, di insidie ce ne saranno tante, anzi direi tantissime. Oggi i ragazzi, il mister, un po’ tutti si godono questo bel momento, è giusto che sia così, però invito un po’ tutti alla moderazione, perché quello che hai fatto ieri non conta, ma conta quello che farai domani. Già da sabato abbiamo, secondo me, una partita difficilissima, forse la più complicata tra tutte quelle che abbiamo affrontato. Sembrerà strano, sembrerà un paradosso, però vedrete che non sarà facile”.

Sulla mentalità di Gattuso

“Gattuso incarna il concetto in base al quale vive le sconfitte alla stessa maniera con cui vive la vittoria, cioè con massimo equilibrio e massima serenità, perché da una sconfitta devi trarre dei spunti positivi, così come da una vittoria devi trarre dei spunti negativi. Per cui è un uomo, un allenatore navigato. Oltre a essere stato un grande calciatore sta dimostrando di essere un allenatore di grandissime capacità, soprattutto morali. È vero, è vero, molto strutturato veramente in tutti gli aspetti”.

Sulla partita contro la Juventus

“Andare a Torino e portare via tre punti non capita tutti i giorni o giù di lì. La soddisfazione di aver espugnato un campo difficile, una società, una squadra importante come la Juventus. Ma per la verità ci sono state anche altre partite dove i ragazzi hanno dato dimostrazione di grande forza. Non posso dimenticare la partita con il Milan, dove per tutto il primo tempo abbiamo stradominato. Il secondo tempo purtroppo siamo venuti un po’ meno perché è calato un po’ il ritmo. Ci sta contro una squadra come il Milan. Noi non avevamo cambi perché fra infortuni e quant’altro eravamo un po’ in difetto, mentre invece il Milan ha fatto dei cambi che hanno modificato sostanzialmente il secondo tempo”.

Sulla partecipazione corale al gol e al gioco

“Sì, ma io direi che è tutta la squadra, è tutto il complesso che si muove bene. A me piace invece sottolineare la spigliatezza di Floriani. Perché parlare di Dele-Bashiru o di Belahyane, Taylor è fin troppo facile. Bisognerebbe soffermarsi su questo ragazzo che ci sta dando delle soddisfazioni e si sta prendendo delle grandissime soddisfazioni. Vederlo giocare a Torino come un veterano è qualcosa di straordinariamente importante per la società e per il futuro del ragazzo”.

Su Belahyane

“Belahyane lo conoscevamo, l’abbiamo seguito, l’abbiamo osservato molto prima ancora di prenderlo alla Lazio e sapevamo fin da subito che è quel tipo di giocatore che si definisce un prestativo. Lui nei 90 minuti porta a casa sempre la prestazione, non sarà mai un 7, un 8, ma non sarà mai neanche un 5. Lui si staziona e porta via a casa la prestazione. Lui sembra leggerino, sembra debole, ma in realtà ha una capacità interditiva, una capacità d’azione. Poi ha una cosa straordinaria che è una cosa innata, la visione di gioco. Lui sa sempre cosa fare con il pallone, sa trovare sempre la giocata giusta, certamente ci troviamo di fronte a un ragazzo giovane, a un 2004, con grossi margini di miglioramento e con Gattuso sta trovando un equilibrio inaspettato, però farà parlare di sé sicuramente perché è un 2004”.

Su come è nata la collaborazione con Gattuso

“Come ha detto anche Rino, c’è stata sempre nell’aria questa idea di approdare alla Lazio. Come è nata? L’indomani della separazione con Maurizio siamo andati su Rino, è bastata una stretta di mano. A lui piacciono le sfide, fa parte del suo carattere. C’è stata subito un’intesa con la società, con il presidente, con il sottoscritto e ci siamo messi al lavoro. L’etichetta di Ringhio? Lui bleffa un po’. Al di là dell’aspetto tecnico-tattico, perché poi ad oggi questa squadra diverte anche, ti appassiona, ha delle idee chiare. I ragazzi stanno incarnando il suo spirito battagliero. Rino è tra i più amati in Italia per le sue gesta in Nazionale e per le vittorie. È un gladiatore da battaglia. E chissà, credo che la squadra voglia emularlo da questo punto di vista. Domenica la squadra ha finito con 31-32 km/h come media, questo significa che i ragazzi fanno due-tre metri in più rispetto al passato. Stanno prendendo molto da lui. Lui incarna l’umiltà e il senso del sacrificio per quello che ha fatto nel mondo del calcio, è un uomo impostato e d’altri tempi. E trasmette tutto ai giocatori”

Sui quattro clean sheet

“Io non sono scaramantico, ma sono superstizioso. Lasciamo le cose così come stanno. Viviamoci questo buon momento, perché dieci a nove punti in classifica possono essere tanti, ma possono essere anche pochi. Bisogna vivere alla giornata e testa e cuore alla prossima, perché mettersi lì oggi a autocelebrarsi penso che sia la cosa più sbagliata che possa accadere. Mandas?Alla gente interessa poco quanto è stato acquistato un calciatore. Lo scorso anno ho fatto l’errore di mandarlo all’estero, su richiesta anche del ragazzo. Qui trovava poco spazio perché c’era ancora Provedel. In Inghilterra che non ha mai giocato. Quando è tornato era un po’ arrugginito, ha avuto bisogno di un po’ di tempo per riprendere quella sicurezza che ci ha dimostrato fin da quando lo seguivamo in Grecia”

Sui tifosi

“Questa è la nota dolente, perché come tutti hanno visto c’è stato uno spettacolo nello spicchio dello stadio riservato ai nostri tifosi. La gioia di questi ragazzi di condividere con la propria gente la vittoria. Io sarò ripetitivo, so che mi prenderò degli altri insulti, ma non fa niente, un dirigente ci deve mettere la faccia quando deve dire determinate cose, le vittorie non appartengono a un dirigente, semmai le sconfitte. E lo stadio Olimpico vuoto mi pesa come un un macigno. Roba da non dormirci la notte. Esistono anche le tregue. Voglio lanciare un guanto, che non è un guanto di sfida, ma voglio lanciare un guanto d’amore, di buonsenso. Perché non prenderci una tregua? Poi ognuno rimane sulle proprie posizioni, ma questo potrebbe significare qualcosa di importante per questi ragazzi, per questi giocatori, per l’allenatore. E non faccio questo ragionamento perché c’è un problema di botteghino o quant’altro, perché poi non c’entra nulla l’aspetto economico. Ma mi piacerebbe vedere già da sabato uno stadio pieno, al di là del risultato che mi auguro sia positivo. Anche quando fosse negativo, mi piacerebbe avere vissuto un clima bello, festoso, da condividere loro con i calciatori e i calciatori con loro. Abbiamo lavorato intensamente tutti quanti anche per questo. Cosa desidero da questo campionato? Ecco, desidererei una tregua”.

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