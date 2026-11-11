Connect with us

INTERVISTE

Fabiani su Gattuso: “Io e Lotito mai dubbi su di lui, è stata la nostra prima scelta”

Published

1 ora ago

on

Fabiani intervista scelta Gattuso

Il DS della Lazio Angelo Fabiani, nel corso dell’intervista ai taccuini della Gazzetta dello Sport, ha trattato diverse tematiche, tra le quali la scelta sua e di Lotito di prendere Gattuso come allenatore, raccontando come è andata. Ecco le sue dichiarazioni.

Leggi anche: Fabiani: “Il mio contratto è in scadenza? Ecco quando se ne discuterà”

Le parole di Fabiani nell’intervista su Gattuso

“Gli allenatori sono tutti giusti, ma vanno anche presi al momento giusto. Ne ho avuti tanti nei vari club in cui ho lavorato. Chi non è andato bene è solo perché era arrivato nel momento sbagliato. Gattuso? È stata la nostra prima opzione. Lotito è un presidente che lascia ampia libertà sul mercato, sulla scelta dell’allenatore però è presente. Ma io e lui non abbiamo avuto dubbi nel puntare su Rino. Le sue grandi qualità le conoscevamo bene. Gattuso è stato un campione formidabile, che ha vinto tutto. Ma la sua grandezza è mettere tutto quello da parte nel rapporto con i giocatori e con i dirigenti. Noi gli abbiamo dato la bacchetta e lui sta dirigendo alla grande l’orchestra. La forza di Rino è non far pesare il campione che è stato da giocatore“.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

La nostra redazione nasce nel 2011, per la grande immensa passione per la Lazio che ci ha sempre guidato dalla nascita. Il nostro obiettivo è quello di rendere l'informazione biancoceleste libera da ogni tipo di commento e di opinione personale. A noi piace fare i 'cronisti', raccontare quello che vediamo, quello che ci viene detto attraverso le nostre esclusive, approfondire ogni tematica riguardante la prima squadra della Capitale. Il nostro slogan? "Lazionews.eu: la tua Lazio, in tempo reale". FORZA LAZIO!!!

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 12ª 21/11/2026 · 15:00
Lazio
VS
Lecce
Vai al calendario
Stadio Olimpico · Roma

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 11ª 08/11/2026 · 12:30
Napoli
1-1
Finale
Lazio
Pareggio
Leggi la cronaca
Trasferta

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 LAZIO 29 11
2 Inter 28 11
3 Roma 27 11
4 Milan 24 11
5 Como 23 11
6 Frosinone 20 11
7 Juventus 18 11
8 Bologna 17 11
9 Cagliari 16 11
10 Napoli 15 11
11 Torino 14 11
13 Atalanta 14 11
12 Genoa 13 11
14 Lecce 10 11
15 Fiorentina 9 11
16 Parma 8 11
17 Sassuolo 8 11
18 Monza 7 11
19 Venezia 6 11
20 Udinese 5 11
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI