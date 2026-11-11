Fabiani su Gattuso: “Io e Lotito mai dubbi su di lui, è stata la nostra prima scelta”

Il DS della Lazio Angelo Fabiani, nel corso dell’intervista ai taccuini della Gazzetta dello Sport, ha trattato diverse tematiche, tra le quali la scelta sua e di Lotito di prendere Gattuso come allenatore, raccontando come è andata. Ecco le sue dichiarazioni.

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Le parole di Fabiani nell’intervista su Gattuso

“Gli allenatori sono tutti giusti, ma vanno anche presi al momento giusto. Ne ho avuti tanti nei vari club in cui ho lavorato. Chi non è andato bene è solo perché era arrivato nel momento sbagliato. Gattuso? È stata la nostra prima opzione. Lotito è un presidente che lascia ampia libertà sul mercato, sulla scelta dell’allenatore però è presente. Ma io e lui non abbiamo avuto dubbi nel puntare su Rino. Le sue grandi qualità le conoscevamo bene. Gattuso è stato un campione formidabile, che ha vinto tutto. Ma la sua grandezza è mettere tutto quello da parte nel rapporto con i giocatori e con i dirigenti. Noi gli abbiamo dato la bacchetta e lui sta dirigendo alla grande l’orchestra. La forza di Rino è non far pesare il campione che è stato da giocatore“.

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