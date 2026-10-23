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INTERVISTE

Fascetti: “Una bella Lazio quella di Gattuso, qui non è facile”

Published

2 ore ago

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Fascetti intervista Lazio Gattuso

Tanti auguri a mister Eugenio Fascetti che proprio in queste ore ha compiuto 88 anni, per il suo compleanno l’ex tecnico della Lazio si è regalato un’intervista in diretta su Radio Laziale dove ha parlato dei biancocelesti oggi allenati da Gennaro Gattuso.

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Le parole di Fascetti nell’intervista sulla Lazio di Gattuso

“Fa piacere essere sempre ricordati. L’anno dei -9? Eravamo conoscenti dell’impresa e ci abbiamo creduto fin dall’inizio. Mi ricordo il pullman che ci ha portati da Roma a Napoli e il corteo di tifosi che ci ha accompagnati. Gattuso come me? Lo conosco come giocatore ma non come allenatore, sta dimostrando una certa grinta ed è una bella Lazio. Per allenare la Lazio è stata una grande soddisfazione, Roma non è facile ed è stato bello venirci. Il calcio non mi manca oggi, sono soddisfatto. Ce ne sono tanti di allenatori italiani interessanti oggi, la nostra è una bella scuola”.

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