Il doppio ex di Lazio e Lecce Eugenio Fascetti si è raccontato in un’intervista a La Gazzetta del Mezzogiorno, proprio alla vigilia del match dell’Olimpico.

LEGGI ANCHE: Gattuso: “Pedraza? Aveva difficoltà, ecco quando ha svoltato”

Le parole di Fascetti in vista di Lazio Lecce.

“Ho splendidi ricordi delle esperienze vissute in entrambe le piazze. Due avventure che rammento con molto piacere. A Lecce, con un grande gruppo di lavoro, dalla dirigenza allo staff, dai calciatori ad ogni collaboratore, raggiungemmo un traguardo che tutti, nel Salento, sognavano. Fu una cavalcata straordinaria, come del resto i festeggiamenti di popolo che seguirono, coinvolgendo un intero territorio.

In giallorosso, purtroppo, ho vissuto anche un grave lutto, la tragica morte di Michele e di Ciro (le bandiere Lorusso e Pezzella), che ancora oggi, a distanza di oltre 40 anni da quel maledetto 2 dicembre 1983, mi procura dolore solo a parlarne. Anche con la Lazio, però, ci siamo tolti delle belle soddisfazioni”.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP