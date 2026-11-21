INTERVISTE
Fatah: “I gol? Arriveranno. Stiamo lavorando sull’ultimo passaggio”
L’esterno del Lecce Amar Fatah ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Dazn nel prepartita della gara dell’Olimpico contro la Lazio. Di seguito le sue dichiarazioni.
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Le parole di Fatah nell’intervista pre Lazio Lecce
“Sono sicuro che i gol arriveranno, stiamo comunicando di più tra di noi e stiamo lavorando sull’ultimo passaggio”.
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|30
|12
|3
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|5
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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