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INTERVISTE

Fazzini: “Dobbiamo restare umili”

Published

2 ore ago

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Fazzini intervista Lazio Cagliari

Ecco le parole che Jacopo Fazzini, centrocampista rossoblu, ha rilasciato in una intervista tenuta con i bordocampisti presenti all’Olimpico prima di Lazio Cagliari.

Leggi anche: “Provstgaard: “È una partita importante per noi, vogliamo vincerla

L’intervista con Jacopo Fazzini prima di Lazio Cagliari

“Sono molto tranquillo, parlo molto col mister e abbiamo uno splendido rapporto a prescindere da quelle che sono le sue scelte. Mi ha sempre ribadito la sua stima, non c’è nessun problema. Oggi mi ha dato questa possibilità e ora sta a me ripagare la sua fiducia”.

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# Squadra Pt G
1 LAZIO 25 9
2 Inter 25 10
3 Roma 24 10
4 Como 20 9
5 Milan 18 9
6 Frosinone 17 9
7 Napoli 14 9
8 Bologna 14 10
9 Juventus 14 9
10 Torino 13 9
11 Cagliari 13 9
12 Atalanta 11 9
13 Genoa 10 9
14 Lecce 9 9
15 Sassuolo 8 9
16 Monza 7 10
17 Fiorentina 5 9
18 Parma 5 9
19 Udinese 5 10
20 Venezia 3 9
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