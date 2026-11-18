Claudio Fenucci, amministratore delegato e vicepresidente del Bologna, è stato tra i protagonisti della terza edizione del Premio Città di Tolentino, dove ha ricevuto il riconoscimento ripercorrendo le tappe più significative della propria carriera nel mondo del calcio, ricordando anche il legame con la Lazio, dalla quale sostenne un provino da ragazzo, fino alla finale di Coppa Italia persa nel derby del 26 maggio 2013 contro i biancocelesti, quando ricopriva il ruolo di amministratore delegato della Roma. Ecco le sue parole.

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Le parole di Fenucci sulla Lazio e il 26 maggio

“Un provino alla Lazio da ragazzo? Per me andò bene, ricordo un gol all’incrocio di destro nella partitella, ma mi resi conto che la differenza tra il mio livello e quello di quelli bravi era talmente alta che studiare sarebbe stato meglio. Il mio momento più brutto alla Roma fu senza dubbio la finale di Coppa Italia persa contro la Lazio. Un derby pieno di nervosismo, i nostri giocatori sentirono troppo la partita. Come soddisfazione maggiore invece il ritorno in Champions”.

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