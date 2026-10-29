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INTERVISTE

Ferrara: “La Lazio chiuderà davanti alla Juve”

Published

2 ore ago

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Ferrara intervista classifica Lazio

Ciro Ferrara, opinionista di DAZN, in un’intervista durante il turno infrasettimanale si è lasciato andare a una previsione relativa alla posizione in classifica della Lazio a fine stagione. 

Leggi anche: “Bezzi: “Tutti aspettano che la Lazio cada

L’intervista a Ciro Ferrara sulla classifica della Lazio a fine stagione

“Secondo me la Lazio arriverà davanti alla Juventus al termine del campionato”.

Ha affermato, con convinzione nonostante il campionato sia ancora nella sua fase iniziale, l’ex calciatore bianconero.

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8 Torino 13 9
9 Cagliari 13 9
10 Napoli 11 8
11 Atalanta 10 8
12 Lecce 9 8
13 Bologna 8 8
14 Sassuolo 8 9
15 Monza 7 8
16 Genoa 7 8
17 Udinese 4 8
18 Fiorentina 4 8
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

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