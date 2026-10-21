Ferrara: “La Lazio ha dominato contro la Juventus”

Ciro Ferrara, intervistato ai microfoni di DAZN, ha voluto esaltare la prestazione della Lazio contro la Juventus, rimarcando l’identità di squadra che i ragazzi di mister Gattuso hanno fatto vedere domenica sera. Andiamo a vedere le sue dichiarazioni.

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Le parole di Ciro Ferrara nell’intervista post Juventus-Lazio

“Poco importa quanti tiri ha fatto la Lazio, magari ne ha fatti tre e altrettanti gol ma è stata la prestazione a impressionare. Da una parte abbiamo visto una squadra con un’identità ben precisa e dall’altra una con undici giocatori che non hanno fatto squadra. Se vogliamo c’è l’alibi di aver giocato giovedì sera, quindi ci sono stati sei cambi a inizio gara, però la Lazio ha dominato. La Juve deve fare una riflessione all’interno tra i ragazzi ma anche Spalletti e lo staff”

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