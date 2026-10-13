INTERVISTE
Ferrara: “La Lazio è senza dubbio da considerare per i primi quattro posti”
Ciro Ferrara, storico ex difensore di Napoli e Juventus, è intervenuto nel corso di ‘4-3-2-1’, programma di DAZN, nel quale ha parlato della Lazio e delle chance che ha di entrare tra le prime quattro posizioni.
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Le parole di Ferrara nell’intervista sulla Lazio
“La Lazio è assolutamente da prendere in considerazione per i primi quattro posti, attenzione“. Questo il parere di Ciro Ferrara.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Inter
|16
|6
|2
|LAZIO
|16
|6
|3
|Roma
|14
|6
|4
|Cagliari
|12
|5
|5
|Milan
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|5
|6
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|5
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|0
|5
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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