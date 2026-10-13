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INTERVISTE

Ferrara: “La Lazio è senza dubbio da considerare per i primi quattro posti”

Published

2 ore ago

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Ferrara intervista Lazio quarto posto

Ciro Ferrara, storico ex difensore di Napoli e Juventus, è intervenuto nel corso di ‘4-3-2-1’, programma di DAZN, nel quale ha parlato della Lazio e delle chance che ha di entrare tra le prime quattro posizioni.

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Le parole di Ferrara nell’intervista sulla Lazio

La Lazio è assolutamente da prendere in considerazione per i primi quattro posti, attenzione“. Questo il parere di Ciro Ferrara.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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8 Juventus 10 5
9 Frosinone 10 6
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