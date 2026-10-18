Fiore: “Con la Lazio ho vissuto una parte importante della mia carriera”

Stefano Fiore ha concesso una lunga intervista al Corriere dello Sport, nella quale l’ex calciatore della Lazio si è soffermato anche sul feeling dimostrato sotto porta contro i bianconeri, cui ha segnato diversi gol, in vista di Juventus Lazio.

Leggi anche: “Spalletti: “Ho il migliore secondo al mondo”

L’intervista a Fiore sui suoi gol contro i bianconeri

“Non so cosa voglia dire essere considerato una bestia nera della Juve. Io ricordo una pagina importante della mia carriera e alcuni momenti molto significativi vissuti con la maglia della Lazio. La Juventus è una squadra dal blasone eccezionale. Essere ricordato come uno che in qualche modo riusciva a essere decisivo in quelle partite è una bellissima sensazione”.

“Nella Juve avevo tanti amici. Primo fra tutti Buffon, con il quale iniziammo la nostra avventura nel Parma. La Juve è una squadra fortissima, poi in quegli anni era sempre la favorita numero uno per il titolo. Chiunque la affrontava voleva sempre lasciare il segno. Fa piacere oggi, a distanza di anni, essere ricordato come un giocatore che è stato capace di metterli in difficoltà. Erano sempre sfide di altissimo livello e di grande stimolo. Affrontavi giocatori incredibili, come Del Piero, Trezeguet, Buffon”.

Fiore su questa Lazio

“Sono rimasto sorpreso e contento di questa Lazio. Ho visto che i biancocelesti hanno fatto il record di punti nelle prime sei giornate: facendo meglio anche di noi. Sono molto contento”.

Fiore su Gattuso

“Gattuso è arrivato in una situazione molto particolare dal punto di vista ambientale. Lo scetticismo era dettato dalla pesantezza della situazione che si respirava in casa Lazio e dagli ultimi risultati ottenuti in panchina. Nella sua carriera, Rino ha sempre trovato situazioni complicate. Lui è un ragazzo di cuore, di pancia e tante volte ha pagato sulla sua pelle situazioni dove non aveva colpe. Ma è un buonissimo allenatore. E i recenti risultati lo testimoniano”.

“Ha saputo toccare le corde giuste e la squadra gioca un bel calcio. Se pensiamo che tutto era partito con la sconfitta in Coppa Italia con il Mantova, ci rendiamo conto di quanto sia cresciuta”.

Fiore su Frattesi

“Difficile dire in chi mi rivedo, nella Lazio di oggi, io avevo caratteristiche particolari. E senza un ruolo definito: ho giocato un po’ ovunque. Diciamo che mi rivedo in Frattesi per la capacità di inserimento in zona gol. Ma lui è più fisico di me, mentre io prediligevo la parte tecnica”.

“Una cosa gliela invidio: che gioca nel ruolo che avrei voluto occupare io. Ma dove non ho mai giocato. Io mi sono sempre considerato una mezzala: ma sono stato schierato trequartista, seconda punta, esterno. Mai come interno di centrocampo”.

Fiore su Juventus Lazio

“Mi aspetto una gara divertente, con tante occasioni. La Lazio ci arriva bene e avrà il vantaggio di non avere particolari pressioni. Se la giocherà con le sue armi. La Juve è una squadra forte, ma che ancora deve trovare la quadratura del cerchio. Sono convinto che Spalletti stia lavorando bene”.

“Io non credo che Gattuso si snaturerà, ed è giusto che non cambi il modo di stare in campo. Ma un conto è snaturarsi, un conto è adattarsi all’avversario, con accorgimenti tattici diversi. Necessari quando si affronta una squadra forte come la Juve, e in trasferta. Rino è un allenatore intelligente e saprà adattarsi all’evoluzione della gara. Anche perché molto spesso prepari una partita e poi sei costretto a giocarne un’altra”.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP