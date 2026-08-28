Torino, Fitz-Jim: “Aspetto la Lazio, sono grande amico di Taylor e Sutalo”

Parla Kian Fitz-Jim; nuovo centrocampista del Torino si è raccontato ai canali ufficiali del club granata tornando anche sul suo passato all’Ajax dove, ha ricordato, ha stretto amicizia con Taylor e Sutalo ora alla Lazio. Ecco le sue dichiarazioni.

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Le parole di Fitz-Jim del Torino nell’intervista su Taylor e Sutalo della Lazio

“Schuurs? Non ho mai giocato una gara ufficiale con lui, ma abbiamo fatto insieme un paio di ritiri. Mangiavo spesso con lui, Ekkelenkamp dell’Udinese e Taylor della Lazio. Quale partite aspetto di più? Dico le due contro Roma e Lazio: da una parte ci sono Rensch e Salah-Eddine, dall’altra Taylor e Sutalo, è bello affrontare i tuoi amici“.

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