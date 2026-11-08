Floccari: “Gattuso è un punto di riferimento”

La squadra biancoceleste resta la vera rivelazione della stagione, come conferma anche l’ex attaccante Sergio Floccari, in un’intervista concessa alla rete televisiva San Marino Tv, nella quale l’ex bomber dà tutto il merito del buon momento laziale all’allenatore, Gennaro Gattuso.

Leggi anche: “Leiva sicuro: “La Lazio può vincere lo scudetto, vi dico perché”

L’intervista a Floccari sulla Lazio di Gennaro Gattuso

“Gattuso ricorda sempre l’eliminazione dalla Coppa Italia con il Mantova, perché da lì arriva il grande stimolo. Lì è stato toccato il punto più basso, da lì è ripartita molto bene e sta stupendo, sta dando continuità. Il campionato è lungo però, con Gattuso, hai trovato un riferimento giusto, hai creato una grande connessione. Il fatto che lui, la squadra, e più in generale tutto l’ambiente siano così legati può essere un qualcosa di esplosivo a Roma”.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP



