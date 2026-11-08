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INTERVISTE

Floccari: “Gattuso è un punto di riferimento”

Published

53 minuti ago

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Floccari intervista Gattuso

La squadra biancoceleste resta la vera rivelazione della stagione, come conferma anche l’ex attaccante Sergio Floccari, in un’intervista concessa alla rete televisiva San Marino Tv, nella quale l’ex bomber dà tutto il merito del buon momento laziale all’allenatore, Gennaro Gattuso.

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L’intervista a Floccari sulla Lazio di Gennaro Gattuso

“Gattuso ricorda sempre l’eliminazione dalla Coppa Italia con il Mantova, perché da lì arriva il grande stimolo. Lì è stato toccato il punto più basso, da lì è ripartita molto bene e sta stupendo, sta dando continuità. Il campionato è lungo però, con Gattuso, hai trovato un riferimento giusto, hai creato una grande connessione. Il fatto che lui, la squadra, e più in generale tutto l’ambiente siano così legati può essere un qualcosa di esplosivo a Roma”.

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