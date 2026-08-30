INTERVISTE
Floriani Mussolini: “Ho fatto tanti sacrifici, contento di essere qui”
Floriani Mussolini ha rilasciato la sua intervista prepartita ai canali di DAZN a margine del fischio d’inizio di Lazio-Genoa, seconda giornata di Serie A che disputerà all’Olimpico di Roma dalle 20:45.
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Le parole di x nell’intervista prepartita di Lazio-Genoa
“Ho fatto tanti sacrifici. Sono andato in Serie C, poi Serie B, poi la Serie A a Cremona. Sono contento di stare qui, spero di continuare così”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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