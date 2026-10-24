Floriani: “Gol? Ci tengo molto. Volevamo lo stesso approccio avuto con la Juve”

Il terzino della Lazio Romano Floriani Mussolini ha concesso un’intervista ai microfoni dei bordocampisti nel postpartita della sfida dell’Olimpico vinta contro il Parma 2-1. Di seguito le sue dichiarazioni.

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Le parole di Floriani Mussolini a LSC nell’intervista postpartita di Lazio Parma

“Assolutamente ci divertiamo, penso che si veda anche. Era importante non andare in frenesia dopo il primo tempo, è una vittoria importantissima. Siamo stati concentrati fino all’ultimo secondo sulla partita, c’è stato un imprevisto alla fine ma siamo stati bravi a vincerla”.

Sulle sensazioni per il primo post

“C’è molto entusiasmo e si vede in campo, ma dobbiamo sempre tenere i piedi per terra e lavorare come il primo giorno. Il mister ci tiene tanto. Io sono felicissimo e spero di continuare così, di migliorare giorno dopo giorno”.

Sulle parole nel perepartita

“Le parole che ci siamo detti prima della partita erano che dovevamo approcciare come con la Juve, sempre al mille per mille altrimenti diventa sempre complicato”.

Sull’atteso gol

“Gol? Spero arrivi, ci tengo tanto. L’importante è che faccia bene la squadra, poi le cose personali se arriveranno sarò ancora più felice”.

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