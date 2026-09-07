Floriani: “Gattuso ha creato un bellissimo clima, c’è fiducia e ci sentiamo forti”

Il calciatore della Lazio, Romano Floriani Mussolini, al termine della sfida del Bluenergy stadium contro l’Udinese, ha risposte alle domande dei giornalisti nelle consuete interviste del postpartita: ecco le sue parole.

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Le parole di Floriani Mussolini nell’intervista postpartita di Udinese Lazio

“Sono venuto qui con l’idea di partire dietro Adam ma sono contentissimo di star facendo bene. C’è una bella aria nello spogliatoio, andiamo al campo felici e Gattuso ha creato un bellissimo ambiente”.

Le parole di Floriani Mussolini a Sky nel postpartita di Udinese Lazio

“C’è tanto di Gattuso, la vittoria di carattere di oggi è un esempio. Siamo stati bravi a ribaltarla, siamo un gruppo fantastico, tutte brave persone che danno sempre il 100%. Spero sia solo l’inizio di una grande stagione. Il Milan può cambiare le ambizioni? Noi pensiamo di gara in gara, non ci abbiamo pensato al resto. Siamo stati bravi a iniziare così, affronteremo la prossima con ancora più cattiveria”.

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