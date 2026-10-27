Floriani: “Ho tanti margini di miglioramento. Dobbiamo andare sempre al 110%”

Primo gol quest’oggi con la maglia della Lazio per Romano Floriani Mussolini che nel postgara della sfida col Sassuolo ha concesso un’intervista ai microfoni di Dazn.

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Le parole di Floriani Mussolini nell’intervista post Sassuolo-Lazio

“Emozione del gol? Una cosa incredibile, ci tenevo tanto, dovevamo ripagare questo gesto d’amore dei tifosi. Sembrava di giocare in casa, sono stati uno spettacolo. Contento per il gol e per la vittoria, che era fondamentale.

Dove devo migliorare? Ho tanti margini di miglioramento, oggi avevo un cliente scomodo che mi ha puntato tanto (Laurientè, n.d.r). Lavoro giorno dopo giorno, cerco sempre di seguire il mister, sono sicuro che limerò sotto questi aspetti.

Cosa mi aiuta di più nel sistema che ha scelto Gattuso? La libertà che abbiamo, sia io che Tavares. Il mister ci dice di spingere al massimo, non possiamo andare all’80%, dobbiamo andare sempre al 110%. Il mister tiene molto alla concentrazione, sembra una cosa scontata ma sappiamo ormai che le partite possono durare anche 100 minuti”.

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