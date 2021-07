Franco Colomba intrigato dal binomio Sarri – Luis Alberto

- Advertisement -

LAZIO INTERVISTA COLOMBA – Questa sera Maurizio Sarri romperà il silenzio e parlerà per la prima volta da allenatore della Lazio. Grande curiosità nel mondo biancoceleste per conoscere tutto del ‘Comandante’. Ma non solo. Anche tra gli addetti ai lavori, infatti, sono tante le figure intrigate dal binomio Sarri – Lazio. Tra queste Franco Colomba, intervenuto ai microfoni della radio ufficiale biancoceleste.

Lazio – Sarri, le parole di Colomba

“Sarri è un tecnico di qualità, lo dimostra il suo curriculum negli ultimi anni. Ha determinate idee e concetti, se riuscirà a trasmetterli alla Lazio, che viene dalle ultime stagioni con un’altra cultura tattica, in tempi brevi potrà fare bene, dando qualcosa in più ad una squadra di base già forte. Mi intriga molto vedere Luis Alberto: potrebbe trarre dei vantaggi importanti nel lavorare con Sarri. Da lui ci si aspetta sempre la giocata a sorpresa, che sicuramente gli verrà lasciata, ma gli verrebbero chiesti anche dei binari tattici e rigidi su cui lavorare. Avrebbe potuto far parte anche della Nazionale spagnola attuale, parla la loro stessa lingua, ha forse pagato il fatto dell’abbondanza di Luis Enrique nel suo stesso ruolo”.

Sulla difesa a quattro

“Non è la stessa cosa rispetto a quella a 3 ma può essere anche una piacevole sorpresa perché copri più campo in certi momenti. Sono meccanismi diversi ma ci si abitua tranquillamente, soprattutto perché i giocatori di oggi sono tutti evoluti tatticamente”.