INTERVISTE
Frattesi sull’Inter: “Lì è contemplata solo la vittoria, c’è una mentalità unica”
Davide Frattesi, nel corso di una lunga intervista rilasciata a Dazn, oltre che del ritorno alla Lazio e del consiglio datogli da Mancini, ha parlato anche della sua precedente esperienza all’Inter: ecco le sue parole.
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Le parole di Frattesi nell’intervista sull’Inter
“Mi porto tanto. Ti alleni con dei campioni e poi provare a raggiungere un livello che poi riporti anche in campo. A livello di mentalità è una delle squadre che è più abituata a vincere. All’Inter non è contemplato il secondo posto o il pareggio. C’è una mentalità globale nella squadra che va dall’alimentazione alle cure prima e dopo l’allenamento che cerco di portarmi dietro. Poi qualcuno mi prende in giro, altri iniziano a bere il brodo di gallina perché c’è il collagene. Sono tutte stupidaggini che alla fine per quanto mi riguarda possono fare la differenza”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|13
|5
|2
|Inter
|13
|5
|3
|LAZIO
|13
|5
|4
|Cagliari
|12
|5
|5
|Milan
|11
|5
|6
|Frosinone
|10
|5
|7
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|10
|5
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|5
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|5
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|5
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|5
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|4
|5
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|4
|5
|18
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|2
|5
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|1
|5
|20
|Venezia
|0
|5
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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