Frattesi sull’Inter: “Lì è contemplata solo la vittoria, c’è una mentalità unica”

Davide Frattesi, nel corso di una lunga intervista rilasciata a Dazn, oltre che del ritorno alla Lazio e del consiglio datogli da Mancini, ha parlato anche della sua precedente esperienza all’Inter: ecco le sue parole.

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Le parole di Frattesi nell’intervista sull’Inter

“Mi porto tanto. Ti alleni con dei campioni e poi provare a raggiungere un livello che poi riporti anche in campo. A livello di mentalità è una delle squadre che è più abituata a vincere. All’Inter non è contemplato il secondo posto o il pareggio. C’è una mentalità globale nella squadra che va dall’alimentazione alle cure prima e dopo l’allenamento che cerco di portarmi dietro. Poi qualcuno mi prende in giro, altri iniziano a bere il brodo di gallina perché c’è il collagene. Sono tutte stupidaggini che alla fine per quanto mi riguarda possono fare la differenza”.

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